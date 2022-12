Renske Leijten bezoekt Agem.

Tweede Kamerlid Renske Leijten en haar medewerker energie Stefan Haas hebben maandagmiddag op uitnodiging van Agem een bezoek gebracht aan de Achterhoek. Zij lieten zich informeren over het kostprijsmodel en de visie van Agem op de energiemarkt.

Renske Leijten.

Ruim vijftien jaar is Renske Leijten vanuit de SP actief in de Tweede Kamer. Samen met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt bracht ze de toeslagenaffaire aan het rollen en in 2020 maakte ze deel uit van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. In haar huidige portefeuille zit onder andere klimaat en economie.

Interesse in kostprijsmodel.

Aanleiding voor het bezoek was interesse voor het kostprijsmodel en de visie van Agem op de toekomstige energiemarkt. In een gesprek van ruim twee uur zijn plannen, ervaringen en gedachten uitgewisseld ten aanzien van de huidige en de toekomstige energiemarkt en het kostprijsmodel.

Een belangrijk doel van dit model is zorgen voor meer grip op je eigen energierekening. De huidige marktprijs voor alle energie wordt beïnvloed door de situatie in de wereld. De prijs van stroom, ook groene stroom, is mede afhankelijk van de prijs van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Daarnaast willen alle partijen in de huidige energiemarkt, van producent tot leverancier én alle schakels daartussen, winst maken.

Het kostprijsmodel draait om zelf eigenaar zijn van zoveel mogelijk eigen productie van energie en dit aan jezelf leveren, op basis van de kostprijs van deze energie. Dit is mogelijk in lokale energiegemeenschappen, waarbij er zoveel mogelijk schakels weggehaald worden. Productie en afname van stroom zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, waardoor de markt steeds minder nodig is en de energierekening een stuk lager wordt.

Vijf jaar operationeel.

Vijf jaar geleden is Agem gestart met het in de praktijk brengen van dit model voor de Achterhoekse gemeenten. De gemeenten zijn zelf eigenaar van Agem Gemeentelijke Energie (AGE) BV en leveren de energie die zij zelf opwekken op hun eigen opweklocaties aan zichzelf op de momenten dat zij deze energie ook verbruiken. In september is een coöperatie opgericht om dit model mogelijk te maken voor grootzakelijke bedrijven en Agem werkt er aan om het kostprijsmodel ook zo snel mogelijk operationeel te krijgen voor particulieren en minder grote bedrijven.

Achterhoekse ideeën mee naar Den Haag.

Veel van de gedeelde plannen en uitdagingen liggen in het verlengde van elkaar. De door Agem gedeelde informatie ging, samen met een paar warme Achterhoekse sokken, in de trein mee terug naar Den Haag.

