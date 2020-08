Ridders & Jonkvrouwen weekend in Het Land van Jan Klaassen

DOETINCHEM – Op 29 en 30 augustus 2020 waant Het Land van Jan Klaassen zich in middeleeuwse sferen. Om de zomervakantie feestelijk af te sluiten, organiseert het kinderpretpark in Braamt het Ridders & Jonkvrouwen weekend.

Kinderen komen spelen in een ridderoutfit of prinsessenjurk. Na de middagvoorstelling vindt de ridderceremonie plaats. Na het voltooien van de ridderproef, worden de kinderen tot ridder of jonkvrouw geslagen. Een reis vol fantasie voor jong en oud!

Het Land van Jan Klaassen viert dit jaar het 70-jarig bestaan van het poppentheater van het pretpark. Om dit jubileum met haar bezoekers te vieren, organiseert het kinderpretpark heel 2020 jubileum-evenementen waaronder het Ridders & Jonkvrouwen weekend.

Naast de extra activiteiten, vermaken de kinderen zich de hele dag in het buitenspeelpark, de indoor- en waterspeeltuin en tijdens de poppentheatervoorstellingen. Het Land van Jan Klaassen is op 29 en 30 augustus open van 10.00 tot 17.00 uur.

