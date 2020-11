Sluiting studiezaal Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

DOETINCHEM – De studiezaal van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is vanwege de coronarichtlijnen van de overheid gesloten van donderdag 5 november t/m maandag 23 november 2020.

Mocht deze sluitingsperiode worden verlengd, dan wordt dit vermeld op de site van het Erfgoedcentrum, www.ecal.nu.

Zo niet dan zijn de openingstijden van de studiezaal vanaf dinsdag 24 november:

dinsdag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur.

Wel dient u uw bezoek vooraf te reserveren via www.ecal.nu.

Dit kan per dagdeel (van 09.00-12.00 uur of van 13.00-16.00 uur) en voor een hele dag. Na een geslaagde reservering ontvangt u een geautomatiseerde bevestiging. Tussen 12.00 en 13.00 uur is de studiezaal gesloten.

Per dagdeel kunnen er maximaal vier bezoekers op de studiezaal worden toegelaten. Tijdens de coronaperiode gelden er in de studiezaal speciale veiligheidsrichtlijnen.

Voor vragen kunt u terecht bij het Erfgoedcentrum via info@ecal.nu of 0314-787078. Voor informatie over de bij ons aanwezige archieven en voor het bekijken van beeldmateriaal kunt u eveneens terecht op www.ecal.nu.