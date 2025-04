Stadion De Kleine Vijverberg op Koningsdag ‘kats uutverkocht’

DOETINCHEM – Het is één van de blikvangers tijdens Koningsdag 2025 in Doetinchem: De Kleine Vijverberg voor het gemeentehuis. Deze replica van het iconische stadion van De Graafschap biedt op 26 april plek aan 900 mensen. Het stadion zit tot de nok toe gevuld met leden, sporters en vrijwilligers van tientallen Achterhoekse clubs en verenigingen: de Grootste Vereniging van Nederland!

Zij verwelkomen de Koninklijke Familie als ware sporthelden – zoals alleen Achterhoekers dat kunnen. En bij een stadion hoort natuurlijk competitie. Tijdens een quiz neemt de Koninklijke Familie het op tegen bekende teamcaptains: Guus Hiddink, Lonneke Sloetjes en Aniek van Koot.

Wanneer op 26 april de Koninklijke Familie Doetinchem bezoekt, laat de stad – en de hele Achterhoek – zich van haar mooiste kant zien. Sport, beweging en vitaliteit spelen een centrale rol. “Op de route die de Koninklijke Familie aflegt, komen ze langs een indrukwekkende Sportlaan, met meer dan 300 sporters, vrijwilligers en topsporters uit Doetinchem en de regio. De Sportlaan leidt hen rechtstreeks naar ons stadion De Kleine Vijverberg. En die is kats uutverkocht,” vertellen trotse initiatiefnemers Maurice Tepperik van Sport-ID en Pascal Kamperman van Achterhoek in Beweging.

De presentatie van de Grootste Vereniging van Nederland is al in volle gang. “In de weken voorafgaand aan Koningsdag zijn we gestart met de #OranjeBal-campagne. Daarbij reist een grote oranje bal door de Achterhoek, van gemeente naar gemeente, langs tientallen sportverenigingen. Zo kleurt niet alleen de Achterhoek langzaam oranje, maar wordt de bal ook het symbool van de Grootste Vereniging van Nederland. Want dat zijn we hier met 1.100 verenigingen. Samen houden we dat in stand. En precies dat SamenD’RAN-gevoel kunnen we nu met trots laten zien aan de rest van Nederland.”

Sportclinics en recordpogingen in het stadion

Alle verenigingen in de Achterhoek mochten leden aandragen om tijdens Koningsdag een plekje in het stadion te bemachtigen. Met 900 bezoekers is het stadion inmiddels volledig uitverkocht. “De Koning, Koningin en hun familie komen dus letterlijk en figuurlijk op bezoek bij de Grootste Vereniging van Nederland.”

Na het bezoek van de Oranjes barst het feest pas echt los met het Koningsdag Sportspektakel. De deuren van het stadion gaan ’s middags wagenwijd open voor alle bezoekers van Koningsdag (vol = vol). Het belooft een sportief spektakel te worden, met onder meer sportclinics, recordpogingen en natuurlijk een muzikaal feest met een DJ.

Wil je erbij zijn? Houd dan de komende weken de website en de socials van Sport-ID (sport-id.nl) en Achterhoek in Beweging (achterhoekinbeweging.nl) goed in de gaten voor meer informatie.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.