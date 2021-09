Start cursus paleografie (oud schrift) en basiscursus genealogie

Deel dit bericht

DOETINCHEM – In de cursus paleografie leert u de beginselen van het lezen en begrijpen van oud schrift. U leert de betekenis van in onbruik geraakte woorden en leert spellingsvormen en afkortingen begrijpen. Het cursusmateriaal is geselecteerd uit Gelderse bronnen en specifieke problemen met regionale geschriften krijgen extra aandacht.

De cursus is zowel bedoeld voor genealogen die voor het eerst 16e en 17e eeuwse handschriften willen leren lezen, als voor genealogen die al eerder een cursus paleografie hebben gevolgd maar hun bedrevenheid (deels) zijn kwijtgeraakt.

De cursus paleografie vindt plaats op de vrijdagen: 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november 2021 en op 7 en 21 januari, 4 en 18 februari en 4 maart 2022 van 13.30-16.00 uur.

Kosten: € 80 (incl. cursusmateriaal en koffie/thee) en leden NGV € 55,–.

Basiscursus genealogie

Deze cursus geeft uitleg over de eerste bronnen die men bij stamboomonderzoek tegenkomt, zoals de bevolkingsregisters, de burgerlijke stand en de kerkelijke doop- trouw- en begraafboeken. Daarnaast behandelt de cursus de geschiedenis van de bevolkingsregistratie en leert u zoeken naar gegevens op internet en in archieven.

De basiscursus genealogie vindt plaats op de vrijdagen 8 en 22 oktober en 5 en 19 november 2021. Bij voldoende belangstelling wordt zowel ’s morgens van 10.00-12.30 uur als ’s middags van 13.30-16.00 uur cursus gegeven. Bij uw opgave graag vermelden waar uw voorkeur naar uitgaat.

Kosten: € 25 (inclusief cursusmateriaal en koffie/thee) en € 22,50 voor leden NGV.

De cursussen worden gegeven in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), afdeling Achterhoek en Liemers, en gaan door bij voldoende deelnemers. Deelname is alleen mogelijk na opgave. De opgave is pas definitief nadat u een bevestiging heeft ontvangen.

Opgave voor 28 september 2021 bij voorkeur via het contactformulier op www.ecal.nu of via info@ecal.nu of 0314-787078.

De cursussen vinden plaats bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, IJsselkade 13, 7001 AN Doetinchem.