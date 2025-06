Streektaalschrijvers gezocht voor nieuwe editie Flonkergood

ACHTERHOEK/LIEMERS – Heb jij een verhaal dat kracht uitstraalt? Een gedicht vol verbeelding in streektaal? Dan is dit je kans! Voor de editie van 2026 van Flonkergood – het jaarlijkse kadobuukske van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book – worden weer nieuwe verhalen en gedichten gezocht. Het thema dit jaar: ’n Stark verhaal. Insturen kan tot en met 31 oktober 2025.

Flonkergood is al jaren een geliefd boekje vol streektaalverhalen en -gedichten, geschreven door inwoners van de Achterhoek en de Liemers. De bijdragen mogen grappig, aangrijpend, verzonnen of waargebeurd zijn – zolang ze maar in het Achterhoeks of Liemers zijn geschreven en passen binnen het thema.

Wie kan meedoen?

Iedereen. Of je nu ervaren schrijver bent of voor het eerst in streektaal schrijft: alle inzendingen zijn welkom. Een deskundige redactie kiest uit de inzendingen de beste verhalen en gedichten. Deze worden opgenomen in de 2026-editie van Flonkergood, die in maart gratis wordt verspreid bij aankoop van een streekboek.

Meedoen? Dit zijn de spelregels:

Schrijf in de Achterhoekse of Liemerse streektaal;

Maximaal 2 inzendingen per persoon;

Verhalen: maximaal 500 woorden;

Gedichten: maximaal 24 regels (inclusief witregels);

Mail je bijdrage uiterlijk 31 oktober 2025 als Word-bestand naar: info@ecal.nu.

Een aantal geselecteerde auteurs mag hun verhaal voordragen tijdens de feestelijke opening van de Waeke in maart 2026.

Meer informatie en het volledige reglement vind je op: www.ecal.nu.