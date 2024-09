Stuur nu je streektaalverhaal over Europa in!

DOETINCHEM – Er kunnen weer verhalen worden ingestuurd voor Flonkergood, het kadobuukske dat elk jaar in de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book wordt uitgebracht. In dit boekje worden de mooiste verhalen en gedichten van schrijvers uit de streek opgenomen. Iedereen kan tot 31 oktober een verhaal insturen. Het verhaal moet wel in de Achterhoekse of Liemerse streektaal zijn geschreven.

De ingestuurde verhalen en gedichten worden door een selectiecommissie beoordeeld. De mooiste, grappigste, meest indringende of creatiefste schrijfsels komen in Flonkergood terecht. Dit boekje is gratis verkrijgbaar bij boekhandels in de Achterhoek en Liemers tijdens de Waeke van het Achterhoekse en Liemerse Book, van 2 t/m 9 maart 2025. De Waeke wordt georganiseerd door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Dialectkring Achterhook en Liemers, en Vrienden van de Streektaal Lochem e.o. om het schrijven en lezen in streektaal te stimuleren.

Thema: Europa

Flonkergood heeft elk jaar een thema. Komend jaar is dat ‘Europa’. We zijn allemaal Europeanen, maar voel je je ook zo? Heb je veel met Europa te maken, bijvoorbeeld qua regelgeving, of helemaal niet? Denk je bij Europa aan vrijheid, of juist aan grenzen? Misschien roept het Europese logo of het Songfestival wel bepaalde associaties op waar je een mooi verhaal over kunt schrijven!

Inzenden

Verhalen en gedichten, maar bijvoorbeeld ook een cartoon of strip, kunnen tot 31 oktober worden gemaild naar info@ecal.nu. Uiteindelijk komen er zo’n 20 tot 25 schrijfsels in Flonkergood terecht. Enkele schrijvers worden bovendien uitgenodigd om hun verhaal in een filmpje of live tijdens de Waeke voor te dragen. Meer informatie over de voorwaarden (zie ook de bijlage) en inzenden op www.ecal.nu/flonkergood.