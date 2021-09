Tangarine geeft concert in Doetinchem

Deel dit bericht













DOETINCHEM – Tangarine, de bekendste, muzikale tweeling van Nederland treedt zaterdag 2 oktober op in Erfgoed de Stadswal in Doetinchem op.

Het folkduo Tangarine bestaat uit de broers Arnout en Sander Brinks. Bezield, loepzuiver en persoonlijk; dat is waar de muziek van Tangarine voor staat. Twee jaar geleden alweer maakten ze diepe indruk in een volle zaal van De Stadswal met hun prachtige muziek en schitterende harmonieën. Dit keer komen ze terug om onder andere songs van hun nieuwste album Because of you te spelen. Ook laten ze oud werk horen.

Tangarine is in 2013 landelijk doorgebroken met hun veelgeprezen, introspectieve album Seek and Sigh. Ook waren ze een jaar lang huisband van het tv-programma De Wereld Draait Door. Sindsdien speelde Tangarine in tientallen volle theaters met shows door heel Nederland en namen de gebroeders Brinks diverse sfeervolle platen op, onder andere in Amerika.

Tickets kosten 18 euro, ex 1,20 servicekosten via www.hetnieuwedijkhuis.nl of 20 euro op de avond zelf aan de deur. Het concert begint om 20 uur. De Stadswal is gevestigd aan de Burg. van Nispenstraat in Doetinchem.

Lees ook ....