Techniekdag Achterhoek op 12 april bij Hosokawa Micron in Doetinchem

DOETINCHEM – De jaarlijkse Techniekdag Achterhoek vindt dit jaar plaats op zaterdag 12 april bij Hosokawa Micron B.V. in Doetinchem. Jongeren van 8 t/m 14 jaar kunnen deze dag zelf ontdekken hoe leuk en veelzijdig techniek is.

Met meer dan 60 deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen is er van alles te doen: lassen, metselen, timmeren, een minirobot besturen, opdrachten oplossen in een escaperoom of werken met VR. De dag is gericht op het enthousiasmeren van de jeugd voor een carrière in de techniek.

Christophe Krug, directeur van Hosokawa Micron: “Wij vinden het belangrijk dat jongeren ervaren hoe uitdagend techniek is. Deze dag laat de kracht van de Achterhoekse technieksector zien.”

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Parkeren kan op omliggende bedrijventerreinen. Catering is in handen van buurbedrijf Woody’s, in het kader van Achterhoeks naoberschap.

Meer info: techniekdag.nl of vno-ncwmidden.nl.

