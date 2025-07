Tentoonstelling ‘De Kunst van het Meedoen!’ in Doetinchem laat kracht van kunst zien

DOETINCHEM – In wijkgebouw De Wingerd aan De Bongerd 4 in Doetinchem opent op dinsdag 22 juli een bijzondere tentoonstelling: De Kunst van het Meedoen!. Vier kunstenaars, allen verbonden aan de Stadskamer, tonen tot en met 1 september gezamenlijk een selectie van hun werk. De expositie maakt deel uit van het jubileumprogramma van de Stadskamer, die dit jaar tien jaar bestaat.

Kunst speelt een centrale rol binnen de Stadskamer. Het biedt bezoekers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, zich te uiten en te werken aan herstel. Deze expositie geeft daar een bijzonder inkijkje in. De vier exposerende kunstenaars zijn ieder op een eigen manier betrokken bij de Stadskamer: als medewerker, vrijwilliger of bezoeker. Hun werk laat een grote diversiteit aan stijlen en persoonlijke verhalen zien.

Vier kunstenaars, vier verhalen

Iris Nobel werkt al ruim twintig jaar met mensen en kunst. Bij de Stadskamer in Doetinchem ontwikkelde zij de lessenreeks Spring In, waarin deelnemers in vijftien stappen via kunst leren meer regie over hun leven te nemen. In de expositie toont ze eigen werk én werk van haar collega’s.

Brigitte Koenders werkt met pastelkrijt. In haar schilderijen ziet ze een duidelijke weerspiegeling van haar persoonlijke groei. “Van strakke lijnen naar zachte vormen, van alleen vrouwen naar een schilderij waarin vrouw en man samenkomen. Mijn werk is rustiger geworden, net als ikzelf.”

Mirjam van den Erenbeem is vanaf het begin betrokken bij de Stadskamer. Ze tekent al haar hele leven en deelt deze passie graag met anderen tijdens workshops. Voor deze expositie selecteerde ze een aantal eigen werken. “Het is spannend en tegelijk een mooie uitdaging om mijn werk nu te tonen.”

Mehri Çörtük vond via de Stadskamer het vertrouwen terug om haar creativiteit te uiten. Inmiddels werkt ze digitaal en volgt ze een opleiding tot Art Director. Haar werk wordt inmiddels ook opgemerkt en gedeeld door bekende acteurs in Turkije en Korea. In de tentoonstelling toont zij een selectie van haar portretten.

Bezoekinformatie

De tentoonstelling De Kunst van het Meedoen! is te bezoeken van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur in De Wingerd, De Bongerd 4 in Doetinchem. De tentoonstelling loopt van 22 juli tot en met 1 september.

De expositie is onderdeel van het jubileumprogramma van de Stadskamer, dat verder bestaat uit een Pop-Up Tour in zes gemeenten, een podcastserie en een jubileumboek vol kunst, verhalen en interviews.

Voor meer informatie: www.destadskamer.com

