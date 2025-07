Varen door ‘Klein Venetië’ in Doetinchem nu mogelijk

DOETINCHEM – Na jaren van voorbereiding is het zover: de gracht van Doetinchem is bevaarbaar. Met de opening van de haven en het Schippersdok in het gebied Iseldoks is een belangrijke mijlpaal bereikt. De eerste bootjes zijn inmiddels door de gracht gevaren, waarmee het zogeheten ‘Klein Venetië’ van Doetinchem een feit is.

Niet alleen de vaarroute is geopend; ook de bouw van de nieuwe woningen aan het Schippersdok is afgerond. De eerste bewoners hebben hun intrek genomen op het nieuwe eiland, dat is omsloten door water. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 7 juli werd het gebied officieel geopend door wethouder Ingrid Lambregts, samen met projectontwikkelaar Ter Steege en aannemer Dusseldorp.

Bezoekers kunnen het Iseldoks-gebied nu op verschillende manieren verkennen: vanaf het water, via wandelroutes of met een fotospeurtocht. Tijdens de opening was er Italiaans ijs, muziek en vermaak voor jong en oud, en lag een historisch schip van de schepencarrousel aan de kade.

Het Iseldoks-project is een samenwerking tussen gemeente Doetinchem en meerdere partners, gericht op wonen, water en beleving.

Meer informatie is te vinden op www.doetinchem.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in