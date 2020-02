DOETINCHEM – Op donderdag 12 maart a.s. wordt gevierd dat het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD) op 11 maart 1980 van start is gegaan. In de afgelopen veertig jaar hebben individuele streektaalkenners en, vooral, groepen streektaalliefhebbers uit ruim vijftig plaatsen 179 vragenlijsten beantwoord. Dat heeft er tot nu toe in geresulteerd dat de Achterhoekse en Liemerse streektaal is vastgelegd in elf publicaties, die samen meer dan 2500 pagina’s omvatten.

Veerteg joor WALD is samengesteld door Henk Lieftink en Lex Schaars. De bijdrage van Lex Schaars bestaat uit een selectie van onderwerpen die in de gepubliceerde elf delen voorkomen. Zo komen aan de orde namen voor verschillende manieren van lopen (gengelen, päölen, schraggelen), weersvoorspellingen, bijzondere vogelnamen (Piet-van Ruurle, Malbörgse hoenders) en zegswijzen m.b.t. menselijke gevoelens (zo bli-j as ’n steenaovespeerd met ’n ni-je zwep).

Henk Lieftink laat zien hoe de metwarkers (de informanten) het invullen van vragenlijsten ervaren (Ulft: ik mot eerlek zeggen dat ’t der vaak hard an toe geet: i-j könt wel zeggen dat de späön d’r afvliegt. Eefde: ’t Blif moeilek. Wat wel woor is: ’t was gezelleg; ’t leek meer op ’n verjeurdag).

Tenslotte zijn de namen van alle 650 metwarkers die in de 40 jaar meegewerkt hebben aan de totstandkoming van ’t WALD opgenomen.

Bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers zijn delen van het WALD te koop, evenals andere boeken in de streektaal.