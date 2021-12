Verkiezing Beste Achterhoekse en Liemerse boek van 2021

DOETINCHEM – In het kader van de Waeke van het Achterhoekse en Liemerse Boek, komend jaar maart, zal wederom het beste boek van 2021 uit of over de regio worden verkozen. Daarvoor is een nieuwe vakjury geïnstalleerd, die inmiddels volop in de al bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers aanwezige boeken is gedoken. Regionale publicaties kunnen nog tot 31 december worden ingediend om mee te dingen naar de titel Beste Boek Achterhoek en Liemers.

De Waeke van het Achterhoekse en Liemerse Boek wordt elk jaar in streektaalmaand maart georganiseerd door de Dialectkring Achterhook en Liemers, Vrienden van de Streektaal veur Lochem en umgeving en Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Doel van de Waeke is promotie van verschenen publicaties uit en over de streek Achterhoek en Liemers. Het gaat dus om boeken die, qua inhoud en/of gebruik van de streektaal, aan deze regio zijn gerelateerd.

Vakjury

Onderdeel van de Waeke is de verkiezing van het Beste Boek Achterhoek en Liemers dat in het voorgaande jaar is verschenen. Komend jaar maart wordt dus het beste boek van 2021 gekozen. De vakjury die de publicaties gaat beoordelen, bestaat uit:

Gerwin Nijkamp, hoofdredacteur Achterhoek Nieuws (voorzitter)

Frans van Gorkum, streektaalzanger, verteller en tekstschrijver

Resy Oonk, pr-medewerker Bibliotheek Oost-Achterhoek

Marc Weikamp, grafisch ontwerper en illustrator

Erna Wondergem, medewerker Boekhandel Lovink, Lochem

Insturen nog mogelijk

De jury is enthousiast en voortvarend van start gegaan met het beoordelen van de dit jaar al verschenen boeken uit of over de streek. De meeste publicaties zijn bekend bij het Erfgoedcentrum, maar natuurlijk zou het jammer zijn als er uitgaven worden gemist. Daarom staat het iedereen vrij om publicaties ter beoordeling in te sturen naar het Erfgoedcentrum. Deze moeten dan wel dit jaar zijn verschenen en vóór 31 december 2021 worden ingediend. Kijk voor contactinformatie op www.ecal.nu. Voor de verkiezing beste boek komen bijvoorbeeld in aanmerking romans, kinderboeken, gedichtenbundels, stripboeken, fotoboeken en publicaties die geënt zijn op historie, cultuur en/of identiteit van de Achterhoek/Liemers. Een publicatie hoeft niet in streektaal te zijn geschreven, maar dat mag natuurlijk wel. Uitgaves die gezien de inhoud of beperkte oplage bestemd zijn voor beperkt of intern gebruik, komen niet in aanmerking.

Publiciteit en prijzen

Als de lijst met Achterhoekse en Liemerse boeken uit 2021 compleet is, zal de vakjury de beste vijf daaruit selecteren. Deze genomineerden krijgen, in de aanloop naar de Waeke van het Achterhoekse en Liemerse Boek in maart, extra publiciteit. In de Waeke zelf wordt er gepaste aandacht besteed aan deze publicaties en zal bekend worden gemaakt welke van hen de titel Beste Boek Achterhoek en Liemers 2021 heeft gewonnen. Aan de verkiezing zijn geldprijzen en een mooi beeldje verbonden.

