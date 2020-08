Voedselinzamelingsactie in week 25 Voedselbank Doetinchem 

DOETINCHEM – Albert Heijn is al jaren vaste partner van Voedselbanken Nederland en doneert jaarlijks ruim 4,3 miljoen producten vanuit de winkels. In de laatste week van augustus doen zij daar een schepje bij bovenop en zullen honderden AH-winkels zich inzetten om samen met de vrijwilligers van de Voedselbank, klanten producten te laten doneren. Voedselbank Doetinchem doet hier ook aan mee. Inzamelingsacties zijn hard nodig want er zijn steeds meer gezinnen met kinderen, die door de huidige Corona crisis en buiten hun schuld om, een beroep moeten doen op de Voedselbank.

De Actie

Op vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus, vlak voordat alle kinderen weer naar school gaan, helpen de Albert Heijn in het centrum van Doetinchem (Rozengaardseweg) en Albert Heijn Zonnenberg (Houtsmastraat), Voedselbank Doetinchem extra door de voorraden weer aan te vullen middels een inzamelingsactie. Geen enkel kind zou immers met een lege maag of broodtrommel naar school moeten gaan.

De tijden dat de voorraden bij de Doetinchem Voedselbank tot aan het plafond reikten zijn voorbij. De voedselfabrikanten en supermarkten produceren en kopen tegenwoordig efficiënter in waardoor er minder voor de voedselbanken overblijft. Om komende tekorten aan te vullen zijn in nauwe samenwerking met collega’s van team voedselverwerving en Albert Heijn, een aantal producten gekozen die passen binnen dit concept. Het gaat hierbij om houdbare producten zoals: pasta, rijst, pannenkoekmix, ontbijtproducten, groenten uit pot of blik, houdbare melk, koffie en thee

Oproep tot donatie

Bovenstaande producten worden in de deelnemende Albert Heijn winkels opvallend gepresenteerd met bijbehorende communicatie. Om klanten van de supermarkt niet te lang bezig te houden, delen vrijwilligers van de Voedselbank bij de ingang van de supermarkt flyers uit met daarop de benodigde producten. Op deze manier worden klanten uitgenodigd om deze producten te kopen en achter de kassa in te leveren bij een vrijwilliger van de voedselbank. Bijdezen willen wij eenieder oproepen om bij de actie in te haken.

