Voorjaarswandeling landgoed Hagen

DOETINCHEM – De boswachters van Geldersch Landschap & Kastelen organiseren op woensdag 6 april 2022 een voorjaarswandeling over landgoed Hagen. De zomertijd is ingegaan. Tijd voor een frisse ochtendwandeling. De rivierduinen van Landgoed Hagen bieden beschutting en daar vinden we misschien de eerste voorjaarsbloemen. Maar Hagen heeft veel meer te bieden: heide, vennen en de bossen van het aangrenzende landgoed Breukinkheide.

De boswachters vertellen graag over het ontstaan van dit mooie gebied. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd: start om 10.00 uur. Duur: ca. 2,5 uur.

start om 10.00 uur. Duur: ca. 2,5 uur. Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

