Vrijdag 26 november open dag mbo Zone.college

DOETINCHEM – Kennismaken met groene beroepen, informatie krijgen over opleidingen, in gesprek gaan met docenten en studenten en enthousiast worden! Dat zijn de ingrediënten van de open dag mbo van Zone.college in Doetinchem op 26 november 2021 van 15.00 tot 20.00 uur. Aanmelden voor de open dag kan via het aanmeldformulier op de website.

Bij Zone.college in Doetinchem presenteren de groene mbo-opleidingen zich en geven docenten en studenten uitleg over onder meer het onderwijs, de (internationale) projecten en de begeleiding tijdens een opleiding. Met workshops, presentaties en demonstraties krijgen bezoekers een actueel beeld van de groene beroepsmogelijkheden en opleidingen.

Van 18.00 uur tot 19.30 uur zijn er ook opleidingsadviseurs aanwezig, die meer kunnen vertellen over het volwassenenonderwijs, omscholingstrajecten en de subsidiemogelijkheden. Zone.college biedt namelijk veel (groene) trajecten aan voor iedereen die zich wil laten om- of bijscholen. Een persoonlijke gesprek inplannen kan via de website.

Praktijk centraal

Bij Zone.college staat leren in de praktijk centraal. Studenten werken vanaf het begin van de opleiding aan beroepsopdrachten. Deze opdrachten worden uitgevoerd in én voor de beroepspraktijk. Tijdens de lessen op school en op verschillende praktijklocaties doen studenten kennis en ervaring op en ontwikkelen ze hun vaardigheden. Veel studenten lopen stage bij bedrijven in de regio, maar er bestaan ook veel mogelijkheden om in het buitenland ervaring op te doen.

Goede werkgelegenheid

Met een diploma mbo-groen op zak hebben studenten veel mogelijkheden. De groene sector biedt namelijk verschillende banen, op diverse niveaus en in diverse branches. Er zijn in de regio veel werkgevers in de agro en food business en met de toenemende aandacht voor natuur, duurzaamheid en voedselveiligheid worden er veel nieuwe banen gecreëerd.

Op de locatie in Doetinchem worden de onderstaande opleidingen aangeboden:

Tuin & landschap Dierenartsassistent paraveterinair Dierverzorging Groen, grond & infra



Veehouderij.

Open dag mbo Zone.college Doetinchem

15.00 tot 20.00 uur | Gildenbroederslaan 3, Doetinchem | Aanmelden via website

Het is ook mogelijk om de open dag op 26 november online bij te wonen. De online open dag is tussen 15.00 en 20.00 uur te bekijken via www.zone.college. Aanmelden is niet noodzakelijk.

Zone.college houdt zich uiteraard aan de geldende regels rondom corona. Zo is er een mondkapjesplicht op onze mbo-locaties, zorgen we ervoor dat er voldoende afstand kan worden gehouden en is er aandacht voor de basisregels. Daarnaast melden bezoekers zich aan voor een tijdsblok. Op deze manier kan iedereen een leuke, maar veilige kennismaking hebben.

