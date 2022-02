Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book 6 t/m 13 maart

Er mag nog meer in streektaal worden geschreven!

DOETINCHEM – Steeds meer mensen zijn oprecht trots op de streek waar ze vandaan komen of wonen. De populariteit van de Achterhoekse en Liemerse vlag zijn daar mooie voorbeelden van. Maar ook het succes van kinderboek Nijntje in ’t Achterhooks is tekenend voor de interesse die men heeft in streektaal en -cultuur. De Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book draagt al jaren bij aan het op de kaart zetten van boeken uit of over de streek. Het mooist is als ze dan ook nog eens geschreven zijn in streektaal.

Hoewel de Weake van het Achterhoekse en Liemerse Book ooit, in 1998, werd opgezet om boeken geschreven in streektaal te promoten, was al snel duidelijk dat die spoeling wel heel erg dun werd. “Je houdt dan gewoon heel erg weinig boeken over”, weet Femia Siero, directeur van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, samen met Dialektkring Achterhook en Liemers en Vrienden van de Streektaal Lochem en umgeving medeorganisator van het boekenfestijn. “Daarom werd besloten dat ook boeken uit en over de streek, dus met streekbinding, aandacht krijgen tijdens de Waeke. En dat is ook terecht, streekcultuur is onlosmakelijk verbonden met streektaal en het waard om behouden te blijven.”

Schrijven in streektaal

Om toch extra aandacht voor het schrijven in streektaal te generen, wordt elk jaar een verhalenbundel in dialect uitgebracht: Flonkergood. “In de beginjaren waren dit vaak verhalen of gedichten uit bundels van bekendere streektaalschrijvers of teksten die in de Moespot, het blad van de gezamenlijke dialectverenigingen, hadden gestaan. Sinds 2015 organiseren we een schrijfwedstrijd: iedereen kan eigen verhalen of gedichten insturen, de beste worden geplaatst in Flonkergood”, legt Siero uit. Dat schrijven in streektaal nog helemaal niet zo gemakkelijk is, beaamt ze. “Maar daarom organiseren we vanuit het ECAL regelmatig laagdrempelige schrijfcursussen. Komend voorjaar staan er ook weer wat gepland. Daarmee hopen we mensen te stimuleren toch die pen op te nemen.” Ook in de populaire Cursus Achterhoeks van het ECAL komt streektaalspelling, -grammatica en -literatuur volop aan bod.

Voor ieder een boek

Flonkergood, dat dit jaar als thema ‘Thuus’ heeft meegekregen, krijgt u tijdens de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book cadeau bij aanschaf van een streekboek in de lokale boekhandel. Vorig jaar werden er maar liefst honderd van deze boeken uit/over de streek of in streektaal uitgebracht. De beste vijf boeken zijn genomineerd voor Beste Boek Achterhoek en Liemers, een prijs die tijdens het Waeketreffen, de aftrap van de Waeke op 6 maart, wordt uitgereikt. Veel van deze boeken zijn verkrijgbaar in de lokale boekhandel of via www.achterhoekseboeken.nl. De vakjury die de boeken heeft beoordeeld, was zeer onder de indruk van het niveau en de diversiteit van de uitgaves. “Er is voor ieder wat wils. Van mooie romans, historische epistels en fotoboeken tot graphic novels en superleuke kinderboeken. Er eentje aanschaffen in de Waeke, met daarbij kadobuukske Flonkergood, is dus zeker de moeite waard”, besluit Femia Siero.

