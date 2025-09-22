Week van de Educatieve Professional: samen vieren, samen versterken

DOETINCHEM – Van 6 tot en met 10 oktober staat de regio in het teken van de Week van de Educatieve Professional 2025. Iselinge Hogeschool en Graafschap College organiseren samen een week vol activiteiten voor (toekomstige) onderwijs-, opvang- en jeugdzorgprofessionals.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Op het programma staan symposia, kennissessies en aanschuifonderwijs. Doel is professionalisering en betere samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg.

“Wat deze week zo waardevol maakt, is de combinatie van inspiratie en praktijk. Je krijgt nieuwe ideeën, maar kunt ze direct vertalen naar je eigen klas of groep,” zegt Eefje Ernst (Graafschap College).

De week wordt georganiseerd binnen ISOP (Interprofessioneel Samen Opleiden en Professionaliseren), een samenwerkingsverband van onderwijs- en opvanginstellingen in de Achterhoek en Liemers. Dr. Rosanne Hebing (Iselinge Hogeschool) benadrukt het belang van samenwerking: “Onderwijs en opvang zijn geen gescheiden werelden. Samenwerken is essentieel om kinderen de beste ontwikkelkansen te geven.”

Een greep uit het programma:

6 oktober: Symposium Samenwerking met ouders met een immersive room oudergesprek.

7 oktober: Symposium Taal met keynote en workshops.

8 oktober: Aanschuifonderwijs voor hbo-opleidingen.

9 oktober: 16 kennissessies over o.a. traumasensitief onderwijs en ondersteunende gebarentaal.

📅 Maandag 6 t/m vrijdag 10 oktober 2025

📍 Iselinge Hogeschool & Graafschap College

👥 Studenten, (toekomstige) professionals en partners in onderwijs, opvang en jeugdzorg

🔗 www.isop.nl/Nieuws-en-kalender/Week-van-de-educatieve-professional

Wist je dat: de Week van de Educatieve Professional ook inspeelt op personeelstekorten? Door samen te werken en kennis te delen willen organisaties het werkveld aantrekkelijker en toekomstbestendiger maken.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)