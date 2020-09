Wie verdient er een kinderlintje?

DOETINCHEM – In november worden er in gemeente Doetinchem weer kinderlintjes uitgereikt. Met dit initiatief wil de gemeente kinderen en jongeren, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de medemens of de gemeenschap, in het zonnetje zetten.

Iedereen kan Doetinchemse kinderen (tot en met 17 jaar) voordragen voor een kinderlintje. Burgemeester Mark Boumans reikt de lintjes in november uit.

Wie komt er in aanmerking voor een kinderlintje?

De voor te dragen kinderen en jongeren moeten zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de medemens of de gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan een kind of jongere die spontaan hulpbehoevenden in de wijk helpt met de boodschappen of geregeld bij ouderen op bezoek gaat. Of een groep leerlingen die actie voert tegen zinloos geweld.

De kandidaten voor het kinderlintje kunnen tot en met 31 oktober 2020 worden aangemeld via www.doetinchem.nl/lintje.

