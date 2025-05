Zone.college Doetinchem organiseert voorlichtingsavond op 10 juni

DOETINCHEM – Voor iedereen die interesse heeft in een groene mbo-opleiding of een branchegerichte cursus, organiseert Zone.college op dinsdag 10 juni een voorlichtingsavond. Geïnteresseerden zijn tussen 18.00 en 20.00 uur welkom aan de Gildenbroederslaan 3 in Doetinchem. Docenten en studieadviseurs geven uitleg over opleidingsmogelijkheden, leer-werktrajecten en omscholing.

Tijdens het Voorlichtingsgesprek kunnen bezoekers in gesprek met vertegenwoordigers van opleidingen als Dierverzorging, Tuin & Landschap en de Entree-opleidingen. De meeste opleidingen worden in deeltijd aangeboden, waardoor werken en leren goed te combineren zijn.

Ook is er speciale aandacht voor de branche-opleiding Aankomend Hovenier VHG, bedoeld voor volwassenen die zich willen omscholen naar een beroep in het groen. Deze avondopleiding is praktijkgericht en biedt perspectief op werk in de sector.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.zone.college, waar ook meer informatie te vinden is over het programma en de opleidingen.

