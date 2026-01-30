Dubbelexpositie ‘Op weg naar Pasen…’ in Stadsboerderij Grolle

20 keer bekeken

GROENLO – In Stadsboerderij Grolle is van maandag 2 februari tot en met donderdag 9 april 2026 een bijzondere dubbelexpositie te zien onder de titel Op weg naar Pasen…. De tentoonstelling combineert ‘Eierkunst’ van kunstenares Gerry Hol met de ontroerende kruiswegstaties uit de oude Waterstaatskerk Groenlo.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Gerry Hol toont in de Stadsboerderij haar veelzijdigheid als schilder en eierkunstenaar. Ze werkt met verschillende technieken, waaronder aquarel en acryl, en beschildert vooral eieren van struisvogels, eenden en ganzen. Eierkunst vraagt om precisie, geduld en materiaalkennis: iedere eierschaal reageert anders op verf. Hol werkt in lagen, waarbij ze acrylverf gebruikt vanwege de snelle droging en goede hechting. Een transparante laklaag zorgt uiteindelijk voor glans en bescherming. Haar werk kenmerkt zich door verfijnde details en levendige kleuren.

Naast de eierkunst zijn ook de historische kruiswegstaties te zien die oorspronkelijk afkomstig zijn uit de Waterstaatskerk van Groenlo. Deze veertien olieverfschilderijen werden in 1836 vervaardigd door glazenier F. Nicholas en verbeelden de lijdensweg van Jezus. Hoewel de Waterstaatskerk begin 20e eeuw werd gesloopt, zijn de staties behouden gebleven. Tijdens de expositie is ook informatie te lezen over de geschiedenis van deze kerk.

De Stadsboerderij Grolle is gevestigd aan de Notenboomstraat 15 in Groenlo. Openingstijden en verdere informatie zijn te vinden op

👉 https://www.stadsboerderijgrolle.nl

Meer updates zijn ook te volgen via Facebook: Stadsboerderij Grolle.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)