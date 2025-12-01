Eat to Meet verbindt inwoners en nieuwkomers in De Mattelier

GROENLO – In De Mattelier vindt op vrijdag 19 december weer Eat to Meet plaats, een avond waar samen eten centraal staat en inwoners en nieuwkomers uit Oost Gelre elkaar leren kennen. Vrijwilligers zorgen voor een warme, laagdrempelige sfeer waarin iedereen kan aanschuiven.

De opzet is simpel: deelnemers nemen een eigen gerecht mee, plus een bord en bestek. Op lange tafels ontstaat zo een bont buffet met smaken uit verschillende culturen. De soep en het dessert worden bereid door een groep vrijwilligers onder leiding van Gerry Reinders. Jong en oud, alleenstaanden, gezinnen en nieuwkomers – iedereen is welkom.

Naast het eten is er muziek, worden verhalen gedeeld en kunnen bezoekers kennismaken met de traditionele Dabka-dans. Zo wordt de avond niet alleen een maaltijd, maar ook een ontmoeting tussen verschillende achtergronden en levensverhalen.

“Je merkt dat een praatje aan tafel vaak het begin is van nieuw contact,” zegt initiatiefnemer Gerry Reinders. “Eat to Meet laat zien hoe sterk een simpel gedeeld bord kan verbinden.”

Aanmelden kan tot en met 17 december per e-mail. Wie als vrijwilliger wil meehelpen in de keuken of organisatie, kan zich via hetzelfde adres melden.

📅 Wanneer: vrijdag 19 december 2025, vanaf 18.00 uur

📍 Waar: De Mattelier, Groenlo (gemeente Oost Gelre)

💶 Kosten: deelname op basis van een zelf meegebracht gerecht

🔗 Aanmelden & info: etmoostgelre@gmail.com

