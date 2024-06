Informatiebijeenkomst in Eefde voor inwoners met zorgen over geheugenproblemen

EEFDE – Inwoners van Eefde die zich zorgen maken over hun geheugen of dat van iemand in hun omgeving, kunnen binnenkort meer informatie en ondersteuning vinden tijdens een speciale bijeenkomst. Welzijn & Zorg Eefde organiseert samen met vrijwilligers van Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Gelderland, en het DementieNetwerk Zutphen-Lochem-Vorden e.o. een informatiesessie over geheugenproblemen.

De bijeenkomst, die gepland staat voor dinsdag 18 juni 2024, zal plaatsvinden in Het Hart Eefde aan de Jolinkweg 2. Het evenement begint om 13.30 uur, maar bezoekers zijn welkom voor een inloop met koffie en thee vanaf 13.00 uur.

Tijdens het evenement zullen experts uitleg geven over de werking van het geheugen, de oorzaken van geheugenproblemen, en het onderscheid tussen normale vergeetachtigheid, dementie en milde cognitieve stoornissen (MCI). Deelnemers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen te delen, en zullen praktische tips ontvangen voor het omgaan met milde geheugenproblemen.

Verder zal een casemanager dementie informatie verstrekken over beschikbare hulp en ondersteuning. Ook zijn er boeken en ander informatiemateriaal beschikbaar voor deelnemers.

“Deze bijeenkomst is bedoeld om ondersteuning te bieden aan mensen die zich in de onzekere fase van beginnende geheugenproblemen bevinden,” zegt Sharon Winterink, Coördinator Welzijn en Zorg Eefde. “Het is belangrijk om de juiste informatie te hebben en te weten dat je niet alleen staat.”

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze informatieve sessie. Aanmelden kan via e-mail, telefoon of WhatsApp bij Sharon Winterink op welzijn@eefde.org of 0639310830.