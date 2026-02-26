Eendracht Winterswijk koppelt Moessorgski aan lokale kunst

280 keer bekeken

WINTERSWIJK – Het fanfareorkest van Eendracht Winterswijk voert zaterdag 14 maart in de Zonnebrinkkerk een bijzondere versie uit van Schilderijen van een tentoonstelling van Modest Moessorgski.

Advertentie

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De oorspronkelijke pianosuite is gebaseerd op schilderijen van Viktor Hartmann. Eendracht Winterswijk draait het concept om. Voor deze uitvoering, onder leiding van dirigent Maarten van der Kolk, zijn kunstenaars gevraagd nieuw werk te maken op basis van de muziek. De kunstwerken zijn voorafgaand aan en na afloop van de concerten te bekijken.

Op elk van de zestien delen uit het muziekstuk zijn één of meerdere werken gemaakt. De deelnemers komen uit uiteenlopende groepen: van basisschoolleerlingen tot ouderen en van ervaren amateurkunstenaars tot beginners.

Het concert vindt plaats in de Zonnebrinkkerk in Winterswijk. Er zijn twee uitvoeringen: om 16.00 uur (tentoonstelling open vanaf 14.45 uur) en om 20.00 uur (tentoonstelling open vanaf 18.45 uur).

Kaarten kosten €15,-. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Tickets zijn verkrijgbaar via 👉 https://eendrachtwinterswijk.eventgoose.com

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)