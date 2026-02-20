vr 20 feb — Groenlo: 6°C • -1°–6° meer weer →

Eerste deelnemers Amphion Open 2026 bekend

20 februari 2026 198
F.T.O.M. foto

Foto: Luc Heijgemer
198 keer bekeken

DOETINCHEM – In het Amphion Theater vindt vrijdag 6 maart de eerste voorronde van Amphion Open 2026 plaats. Tijdens deze avond strijden vijf regionale acts om een plek in de finale.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

De line-up is divers. Punkband F.T.O.M. uit Zutphen brengt een energieke set zonder politieke lading. Zangstudio Achterhoek uit Gaanderen, onder leiding van oud-winnaar Laura van Kaam, treedt op met een groep jonge zangtalenten. Uit Doetinchem verzorgen Christina en Luna een dansact. Renske Brüggink uit Dinxperlo zingt zowel Nederlandse als Engelse nummers. Maaike uit Doetinchem presenteert een one-woman musicalact.

De voorronde begint om 20.00 uur in Amphion Theater aan de Hofstraat 159 in Doetinchem. Behalve een vakjuryprijs maken deelnemers kans op een publieksprijs en persprijs.

Nieuw dit jaar zijn de zogeheten Level Up Workshopdagen. Finalisten krijgen daarbij begeleiding en feedback van professionals om hun act verder te ontwikkelen op het gebied van podiumprésence, timing en andere disciplines.

Inschrijven voor de derde voorronde op 5 juni is nog mogelijk via 👉 https://www.amphion.nl/amphionopen
Tickets voor de voorrondes en finale zijn verkrijgbaar via 👉 https://www.amphion.nl/theater

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Dit heb je misschien gemist

F.T.O.M. foto

Eerste deelnemers Amphion Open 2026 bekend

20 februari 2026 198
Joe-Speedboot_st_3_jpg_sd-high

Voorpremière Joe Speedboot met 2-voor-1 actie bij Amphion Filmhuis

19 februari 2026 276
Elle van Rijn

Lezing met Elle van Rijn in Bibliotheek Winterswijk

19 februari 2026 258
Brug in de Eibergseweg

Petitie brug Eibergseweg groeit snel: al 387 handtekeningen

20 februari 2026 520
Bedrukte werkkleding: herkenbaarheid voor bedrijven in de regio

Bedrukte werkkleding: herkenbaarheid voor bedrijven in de regio

20 februari 2026 182
Vindt u dit bericht leuk?