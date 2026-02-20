Eerste deelnemers Amphion Open 2026 bekend

198 keer bekeken

DOETINCHEM – In het Amphion Theater vindt vrijdag 6 maart de eerste voorronde van Amphion Open 2026 plaats. Tijdens deze avond strijden vijf regionale acts om een plek in de finale.

De line-up is divers. Punkband F.T.O.M. uit Zutphen brengt een energieke set zonder politieke lading. Zangstudio Achterhoek uit Gaanderen, onder leiding van oud-winnaar Laura van Kaam, treedt op met een groep jonge zangtalenten. Uit Doetinchem verzorgen Christina en Luna een dansact. Renske Brüggink uit Dinxperlo zingt zowel Nederlandse als Engelse nummers. Maaike uit Doetinchem presenteert een one-woman musicalact.

De voorronde begint om 20.00 uur in Amphion Theater aan de Hofstraat 159 in Doetinchem. Behalve een vakjuryprijs maken deelnemers kans op een publieksprijs en persprijs.

Nieuw dit jaar zijn de zogeheten Level Up Workshopdagen. Finalisten krijgen daarbij begeleiding en feedback van professionals om hun act verder te ontwikkelen op het gebied van podiumprésence, timing en andere disciplines.

Inschrijven voor de derde voorronde op 5 juni is nog mogelijk via 👉 https://www.amphion.nl/amphionopen

Tickets voor de voorrondes en finale zijn verkrijgbaar via 👉 https://www.amphion.nl/theater

