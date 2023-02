Lezing Gijs Wilbrink over ‘De beesten’

EIBERGEN – Op donderdag 9 maart zal schrijver Gijs Wilbrink vertellen over zijn roman ‘De beesten’ in de Eibergse bibliotheek. Het debuut van Wilbrink is genomineerd voor het Beste Boek Achterhoek en Liemers. Aanvang van de lezing: 19.30 uur. Leden van de Bibliotheek betalen €7,50, niet-leden €10,00. Kaarten zijn te reserveren via www.oostachterhoek.nl/wilbrink.

De beesten

‘De beesten’ speelt zich af in de Achterhoek, te midden van motoren, stropers, nertsenfokkerijen en handeltjes die het daglicht niet kunnen verdragen. In dit mystieke grensland vol geheimen groeit Tom Keller op, jongste telg van de beruchtste familie van de streek en gezegend met een van God gegeven talent voor de motorcross. Als hij jaren later plotseling verdwijnt, komt zijn opstandige dochter, die in het roerige studentenleven in Utrecht haar draai probeert te vinden, terug naar haar geboortegrond om hem te zoeken, met een dramatische familiereünie tot gevolg.

Maar liefst acht jaar werkte Gijs Wilbrink aan zijn allereerste roman, die door recensenten de hemel in wordt geprezen. Het mag met recht een Achterhoek-tragedie genoemd worden.

Intimiderend goed

Wilbrinks debuut krijgt onwaarschijnlijk goede recensies. Een greep uit de jubelende quotes uit de diverse media: ‘Een dijk van een roman. Intimiderend goed’, aldus de Volkskrant. ‘Een roman om ongecompliceerd enthousiast over te zijn’, volgens NRC. ‘Knappe tragedie in de Achterhoek, niet voor weekhartigen’, meldt het Parool. ‘Excelleert in oneliners, creatieve woordcombinaties en zintuigelijke waarnemingen (…). Wilbrinks eersteling maakt nieuwsgierig naar meer’, aldus de Telegraaf.

De Volkskrant gaf ‘De Beesten’ de vierde plek op de lijst van de allerbeste boeken die uitkwamen in 2022.

Gijs Wilbrink

Gijs Wilbrink (Doetinchem, 1984) groeide op in Ulft. In zijn studententijd verhuisde hij naar Utrecht. Naast schrijver is Wilbrink ook muzikant en podcaster. Zijn debuut leverde hem direct een nominatie op voor het Beste boek van de Achterhoek en Liemers. Op 5 maart zal bekend worden of hij deze prijs ook daadwerkelijk in de wacht sleept. Daarnaast is ‘De beesten’ nog in de running voor de Nederlandse Boekhandelsprijs.

