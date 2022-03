EIBERGEN – Helaas heeft de Eiberrun de afgelopen 2 jaar niet door kunnen gaan door de Coronamaatregelen, maar dat zorgt er nu wel voor dat de 22e editie nu plaats vindt op 22 mei 2022. Deze mooie datum staat vast garant voor een leuke en sportieve dag.

Er zijn dit jaar 2 routes uitgezet: 6 km en 12 km.

De route start bij de sporthal in hartje Eibergen, via de oude spoordijk loopt de route over de Oude Needseweg, Woestenes, Leugemorsweg en de Maat. Daarna slingert ‘ie via het dorp onder begeleiding van enthousiaste toeschouwers weer terug naar de Sporthal. Voor de lopers van de 12 km volgt het rondje nog een keer.

Kidsrun

Speciaal voor kinderen en jongeren zijn er 3 routes uitgezet:

0,6 km voor kinderen van 4 t/m 9 jaar

1,2 km voor kinderen van 9 t/m 13 jaar

2,5 km voor kinderen van 14 t/m 15 jaar.

Ouders zijn welkom om mee te lopen met hun kinderen.

Ook G-atleten zijn van harte uitgenodigd om mee te doen met een van deze drie afstanden.

Bij de sporthal in hartje Eibergen maken we een gezellig evenement rondom de start en finish. Dus doe mee of kom de sportievelingen aanmoedigen op 22 mei 2022 bij de 22e editie van de Eiberrun.

Schrijf je voor 12 mei in via eiberrun.nl of inschrijven.nl

Op deze websites lees je ook meer over de inschrijfkosten en betalingsmogelijkheden.

Bedrijvenrun

Een groeiend onderdeel van de Eiberrun is de bedrijvenrun. Bedrijven kunnen zich inschrijven met een team van minimaal 3 en maximaal 5 lopers. De tijden van de snelste 3 lopers tellen mee voor het klassement. De bedrijvenrun is een ideale en sportieve vorm van teambuilding.

Clinics

Op 30 maart gaan de Clinics4running ook weer van start, dus wil je goed getraind aan de start van de Eiberrun verschijnen, meld je dan aan voor de Clinics4running via bertvogel4running.nl.

Kids Clinic

Speciaal voor kinderen tussen 4 en 13 jaar organiseren we dit jaar ook weer een Kids Clinic. 4 zondagochtenden (van 10.00 tot 11.15 uur) voorafgaand aan de Eiberrun: 17 april, 24 april, 8 mei en 15 mei. Onder begeleiding van een deskundige trainer zal de jeugd op speelse wijze voorbereid worden op de Eiberrun.

Programma

10.30 uur: Start 6 km en 12 km voor individuele lopers en bedrijventeams

11.45 uur: Prijsuitreiking 6 & 12 km met een speciale prijs voor de oudste loper en loopster. 12u10 Start 2.5 km

12.20 uur: Start 1.2 km met een leuke en energieke warming up

12.40 uur: Start 0.6 km met een leuke en energie warming up

13.10 uur: Prijsuitreiking 2.5, 1.2 en 0.6 km

