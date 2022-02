ABBA The Music in openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – In Openluchttheater Eibergen is zaterdag 2 juli ABBA The Music te zien. In Thank You For The Music vertolken tien topmusici het beste van ABBA. ‘Het concert onderscheidt zich door de songs zowel vocaal als muzikaal op originele wijze te vertolken. Met veel energie gebracht door een bijzondere groep musici en vocalisten; allen groot ABBA fan!

In een meer dan twee uur durende show worden alle grote hits ten gehore gebracht. Natuurlijk ‘Waterloo’; de winnende song van het Eurovisie Songfestival in 1974, maar ook wereldhits als ‘Mamma Mia’, ‘Dancing Queen’, ‘Does Your Mother Know’, ‘Money Money Money’ ‘SOS’ Knowing Me Knowing You’, ‘Summernight city, ‘Voulez Vouz’ en ‘Chiquitita’. De tienkoppige band telt zes topvocalisten (vier zangeressen en twee zangers).

ABBA is één van dé iconen van de internationale popmuziek. Alle leeftijden genieten nog dagelijks van de muziek en nog altijd worden miljoenen platen verkocht.

In deze show wordt alles gespeeld met de echte live ABBA-feel, zoals ze dat tijdens hun eigen concerten deden.

‘Thank you for The Music’ is géén tributeband en géén musical, maar brengt precies datgene waar het om gaat; The Music! Met groots showpodium, visuals en veel licht! Met: Mandy Huydts, (o.a. Frizzle Sizzle /Frogettes) Linda Caminita (o.a. Mrs. Einstein), Monique van der Ster (o.a. Frogettes en Kayak), Rachel Kramer (o.a. K-Otic), Rob Winter en Giovanni Caminita (beide o.a. Marco Borsato), Danjil04 Tuhumena (The Voice e.a.), Nick Bult, Sjoerd Rutten en Werner van Gool.

Van zaterdag 26 februari 10:00 uur tot maandag 28 februari 10:00 uur kunnen donateurs met voorrang twee tickets kopen. Als er kaarten over zijn begint meteen daarna de vrije online voorverkoop (25 euro per ticket).

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....