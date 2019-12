Activiteiten rond de kerst bij De Stier

Gepubliceerd op 13 december 2019 om 12:08

EIBERGEN – Tijdens en rond de feestdagen heeft De Stier de volgende activiteiten gepland: Zo is er dinsdag 24 december vanaf 15.00 uur een gezellige Kerstmiddag met soep en broodjes van het huis.

1e Kerstdag speelt vanaf 22.00 uur het blues en rock ’n’ roll powertrio Sidewalk-Sally in De Stier en 2e Kerstdag treedt vanaf 22.00 uur de (retro)rockband MoonYard op. De entree is beide dagen gratis.

Vrijdag 27 december viert de viermansformatie Trailer Trash Tremblers haar 15-jarige bestaan met een optreden in Café De Stier. Deze band speelt eigen werk en rockcovers in southernrock en seventiesrock stijl. Aanvang: 22.00 uur, entree gratis.

Zaterdag 28 december is er de befaamde Oliebollenquiz. Hiervoor is aanmelding niet meer mogelijk maar na 23.00 uur is de winnaar bekend en is iedereen welkom om dit verder te vieren.

Maandag 31 december is er vanaf 15.00 uur een gezellige Oudejaarsborrel met soul, jazz en wereldmuziek gedraaid door DJ La Mar… . Hierbij zullen vanzelfsprekend de oliebollen niet ontbreken.

Dinsdag 1 januari is er vanaf 1.00 uur een Sylvesterparty.

Café De Stier

Kleine Hagen 6

7151 BR Eibergen