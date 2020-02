Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience naar openluchttheater

Met zeven originele bandleden van USA naar Eibergen

EIBERGEN – Het wordt in vele opzichten het grootste concert uit de geschiedenis van Openluchttheater Eibergen: De komst van de dertienkoppige Amerikaanse band Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience. Met zeven originele bandleden, waaronder gitarist en producer Al McKay staat dit illustere gezelschap 5 juni ‘gewoon’ in Eibergen.

De band doet in Nederland drie optredens, waaronder Eibergen. “We zijn maanden bezig geweest om alles rond te krijgen. Het is ook logistiek gezien een hele organisatie”, vertelt programmeur Manon van Gaal. Alle grote hits komen in Eibergen voorbij; van ‘Boogie Wonderland’, ‘September’ en ‘Shining Star’ tot ‘Fantasy’ en ‘Can’t Hide Love’.

Donateurs-voorverkoop

Zaterdag 8 februari is er om 10:00 uur een speciale online voorverkoop voor de donateurs van het openluchttheater. Als er tickets over zijn start maandag 10 februari op de website van Openluchttheater Eibergen de vrije voorverkoop. Een kaartje kost in de voorverkoop 42,50 euro, inclusief alle bijkomende kosten. Na afloop is er een soul- & funk afterparty met deejay.

Meer info over programma en tickets is te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl Eerder al maakte het theater de komst van de muziek-battle ‘Stones vs The Beatles’ bekend. Voor dit concert zijn nog tickets beschikbaar. De komende weken worden meer namen bekendgemaakt, die komend seizoen hun opwachting maken in Openluchttheater Eibergen.