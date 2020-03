Bandjes kieken viert verjaardag met tweede editie BandjesWeekend

EIBERGEN – Platform “Bandjes kieken” bestaat zes jaar! Net als bij het vijfjarige bestaan vorig jaar, wordt dit gevierd met een gratis toegankelijk BandjesWeekend in Irish Pub Home te Eibergen. Van vrijdag 20, zaterdag 21 tot en met zondag 22 maart treedt een keur aan bandjes op. Van gitaarrock tot delta-blues.

De afgekondigde maatregelen hebben volgens Mesut Mis, uitbater van Home, geen gevolgen voor dit evenement: “Omdat in ons café niet eens honderd mensen passen.” “Welke band treedt waarop in de Achterhoek of Twente?” Op die vraag heeft Bandjes kieken al zes jaar een passend antwoord. Sinds maart 2014 stelt de redactie van Bandjes kieken elke week de Achterhoekse en Twentse bandjes-agenda’s samen. Vele liefhebbers weten deze te vinden op www.bandjeskieken.nl en op de Facebook pagina’s van Bandjes kieken.

De Achterhoekse Facebook pagina heeft al bijna 5000 volgers. En de agenda is niet alleen maar een droge opsomming, wekelijks wordt hij voorgeschoteld met een flinke dosis humor. Bandjes kieken is ook aanwezig op Twitter, Instagram en op YouTube met een eigen kanaal boordevol zelf opgenomen live-video’s.

Het BandjesWeekend start op vrijdagavond 20 maart. De Eibergse band POX begint met een stevig potje gitaarrock. Daarna speelt Miss Tuesday uit Zutphen semi-akoestisch in de bovenruimte. Knaller van de avond is rockband Pulse uit Doetinchem. Op zaterdagavond 21 maart eerst Bettie Bravo, de upcoming Rock N Blues band uit Twente. Daarna de Achterhoekse topformatie Hilltop Howlers met o.a. Lawrence Mul en Hendrik Jan Lovink. 100% Southern Rock & Soul. Op de blues-zondag 22 maart, ‘s middags eerst de nieuwe blues-sensatie The Crowcatchers, met zangeres Floor Kraayvanger. Bacon Fat Louis sluit met hun rauwe delta-blues het weekend af.