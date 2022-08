Berkelblues Festival met Jan Akkerman

EIBERGEN – Zondag 4 september is Openluchttheater Eibergen het decor van het Berkelblues Festival. Headliner is Jan Akkerman met zijn band. Akkerman was in het verleden onder meer het boegbeeld van Focus en Brainbox. Door het toonaangevende Amerikaanse poptijdschrift Melody Maker werd Akkerman in 1973 zelfs uitgeroepen tot beste gitarist ter wereld.

Tijdens het Berkelblues Festival zijn er verder optredens van de Nederlandse bluesband Flavium en Harlem Lake. Verder is er een vintage markt en bierproeverij. De poort gaat om 13:30 uur open. Het festival duurt tot 21:00 uur. Een online ticket kost 22,50 euro en aan de dag kassa kost een kaartje 25 euro.

Voor alle info en online tickets: www.openluchttheatereibergen.nl.

