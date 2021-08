Berkelfestival gaat in afgeslankte vorm toch door

Deel dit bericht













EBERGEN – Het Berkelfestival, dat Openluchttheater Eibergen 21 augustus in opdracht van de gemeente Berkelland organiseert, gaat in afgeslankte vorm door. Ook de inwoners van de Duitse Berkelgemeenten zijn van harte welkom. Oorspronkelijk zou het festival plaats hebben op zaterdag 21 en zondag 22 augustus. Vanwege de aangescherpte maatregelen is gekozen voor een bescheiden programma op de zaterdag.

“Het is vanwege de huidige coronabeperkingen niet mogelijk om het Berkelfestival in de oorspronkelijke opzet door te laten gaan. Wij hebben daar alle begrip voor”, zegt Raph Schouten namens het openluchttheater. Het oorspronkelijke festivalterrein bestond uit het openluchttheater, park Oude Maat en langs de Berkel-oevers en Berkelweiden tot aan het Muldershuis. Vijftig artiesten en deelnemers zijn afgezegd.

Gekozen is nu voor een kleinere opzet op één dag, uitsluitend in het openluchttheater. Dit is conform de landelijke maatregelen. Om 12:00 uur geeft pianist Wibi Soerjadi een concert. Theatergroep Warboel speelt om 15:00 uur een voorstelling voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 9 jaar. Gitaarvirtuoos Mart Hillen geeft om 17:15 uur een concert in het openluchttheater. ’s Avonds is er om 20:30 uur een avondvullende popavond met zangeres Marieke Dollekamp & Friends.

Popavond en omlijsting

De uit Borculo afkomstige zangeres is bekend van The Voice of Holland en als zangeres bij de Marco Borsato Band. Speciaal voor het Berkelfestival heeft de zangeres een band geformeerd met regionale topmusici. Het bonte gezelschap speelt een zeer gevarieerd programma met bekende classic rock covers. Alle programma’s worden omlijst door korte voor- en pauze-optredens door Theatergroep Walt Raaf en goochelaar Tom Krooshof.

Er is gekozen voor een zo breed mogelijke programmering van het alternatieve Berkelfestival. “Om grip te houden over het aantal bezoekers werken wij met entreebewijzen. De prijs van 2,50 euro is symbolisch. Bij binnenkomst ontvangt iedere bezoeker een consumptiemunt. Kaarten zijn online te koop op de website www.openluchttheatereibergen.nl . Er is per optreden een maximum van 350 tickets.