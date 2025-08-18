BinnensteBuiten Swingt in Eibergen met muziek en straatdansen

EIBERGEN – Op zaterdag 23 september vindt in Eibergen BinnensteBuiten Swingt plaats. Vanaf 16.00 uur verandert het gebied rond Hagen en Kleine Hagen in een bruisend openluchtevenement met muziek, eten en gezelligheid.

BinnensteBuiten kent dit jaar een andere opzet: geen traditionele kramen, maar wel diverse optredens en een sfeervol programma in de buitenlucht. Bezoekers kunnen dansen op straat en aanschuiven aan lange tafels die voor verbinding en ontmoeting zorgen.

Het muzikale programma start om 16.00 uur met DJ La Mar bij Café De Stier. Een uur later, om 17.00 uur, treedt Duo Aroma op bij Brasserie De Lindeboom. Het duo brengt akoestische hits uit de jaren ’70 en ’80. Bij beide horecagelegenheden zijn buitenbarren aanwezig. De Lindeboom serveert knabbelplanken, terwijl bij De Stier warme broodjes van de grill verkrijgbaar zijn via Farmshop Endeman.

De jaarlijkse Beachparty van De Stier is dit jaar onderdeel van BinnensteBuiten Swingt. Het café wordt omgetoverd tot een tropisch strand met zomerse muziek en een zandvloer. Van 19.00 tot 0.00 uur zorgen professionele cocktailshakers voor spectaculaire drankbereidingen.

