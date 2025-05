Bouw je eigen game in de bieb van Winterswijk of Eibergen

ACHTERHOEK – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen zich in juni uitleven als echte gamebouwers tijdens het BIEBlab in de bibliotheken van Winterswijk en Eibergen. Met behulp van een zelfgeprogrammeerde controller en de mini-computer Micro:bit bouwen ze hun eigen game én besturingssysteem.

In Winterswijk vindt het BIEBlab plaats op donderdag 5 juni, in Eibergen op woensdag 11 juni. Deelname kost €2,50. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de bibliotheek zelf.

De Micro:bit is een klein maar krachtig apparaatje met sensoren die beweging en temperatuur kunnen detecteren. Deelnemers gebruiken Scratch om de controller te programmeren en daarmee een spel te besturen. De vraag is: kun jij je controller zo instellen dat je naar het volgende level springt?

BIEBlab wordt georganiseerd in vijf vestigingen van Bibliotheek Oost-Achterhoek. In Eibergen en Borculo is er maandelijks een sessie, in Winterswijk, Ruurlo en Lichtenvoorde zelfs twee keer per maand. De ene keer wordt het programma verzorgd door Culturije, de andere keer door de bibliotheek zelf.