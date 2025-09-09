Café Doodgewoon bespreekt aanvullende zorg bij ongeneeslijke ziekte
WINTERSWIJK/EIBERGEN – Hoe kunnen massage, aromazorg of muziektherapie bijdragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase? Die vraag staat centraal tijdens de bijeenkomsten van Café Doodgewoon in oktober.
Het thema is dit keer aanvullende zorg in de palliatieve fase. Deze zorg – ook wel complementaire zorg genoemd – kan naast de reguliere behandeling zorgen voor ontspanning, vermindering van klachten en meer regie. “Het gaat om ondersteuning die kan bijdragen aan comfort en kwaliteit van leven,” aldus de organisatie.
Tijdens de avond wordt ingegaan op vragen als: wat valt er onder aanvullende zorg, wat is er mogelijk en hoe kan iemand daar gebruik van maken? Bezoekers krijgen bovendien de gelegenheid om hun eigen ervaringen en vragen in te brengen.
Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, hun naasten en andere belangstellenden. Het is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek.
📅 Maandag 6 oktober
📍 Zonnebrinkcentrum, Winterswijk
📅 Donderdag 9 oktober
📍 De Klok, Eibergen
🕢 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
💶 Toegang: gratis
🔗 Aanmelden: netwerkpalliatief@gmail.com | 06-59843467
