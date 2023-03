Café Doodgewoon “Kwaliteit van leven tot het einde’

EIBERGEN/GROENLO – Wat is een goede dood en kun je je daarop voorbereiden? Wat zijn de feiten en fabels over het stervensproces? En welke keuzes kun je daarin maken? Is blijven behandelen altijd de beste keuze? Wat is palliatieve sedatie? Over deze vragen gaat het komende Café Doodgewoon. Ook bespreken we hoe belangrijk het is om tijdig hierover te praten met je naasten en met je huisarts. De bijeenkomst start met een presentatie van een huisarts, gebaseerd op de dagelijkse praktijk. Er is na de pauze volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor mensen met een ernstige ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden uit de gehele Oost Achterhoek.

Deze Café Doodgewoon wordt op twee plaatsen in de regio Oost Achterhoek aangeboden.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 23 maart in De Klok in Eibergen met gastspreker huisarts mevrouw Berendsen. Het programma wordt herhaald op dinsdagmiddag 4 april in De Mattelier in Groenlo met medewerking van huisarts

Van der Vinne.

Praktische informatie

De inloop is vanaf 14.15 uur, het programma duurt van 14.30 tot 16.00 uur. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom. Voor meer informatie kunt u bellen naar tel. 0622 243393. Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Oost Achterhoek.

