CINEbieb vertoont ‘Anselm’ en ‘After Yang’ in Berkelland

BERKELLAND – Filmliefhebbers kunnen deze maand bij CINEbieb terecht voor twee bijzondere vertoningen. Op vrijdag 14 maart draait de documentaire Anselm in de Bibliotheek Borculo, aanvang 20.00 uur. Op woensdag 19 maart volgt de film After Yang in de Bibliotheek Eibergen, starttijd 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje.

Anselm: een kijkje in het werk van Anselm Kiefer

De documentaire Anselm van regisseur Wim Wenders schetst een indrukwekkend beeld van de Duitse schilder en beeldhouwer Anselm Kiefer. Geboren in 1945, vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, zijn oorlog en verval terugkerende thema’s in zijn kunst. De film toont de kunstenaar vooral aan het werk in zijn immense atelier bij Parijs, waar hij met gasbranders en lood zijn imposante kunstwerken creëert.

After Yang: een filosofische blik op de toekomst

In After Yang, geregisseerd door Kogonada, staat een gezin centraal dat een geavanceerde androïde als oudere broer voor hun geadopteerde dochter heeft aangeschaft. Wanneer deze cyborg uitvalt, gaat de vader (gespeeld door Colin Farrell) op zoek naar een oplossing en ontdekt gaandeweg nieuwe inzichten over identiteit en herinnering. De film, geschoten in warme tinten, combineert drama met filosofische vraagstukken.

Kaartverkoop en programma

Toegangskaarten kosten € 6,00 per film, inclusief een drankje. Leden van Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen € 1,00 korting. Reserveren kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Het volledige programma is ook beschikbaar in de deelnemende bibliotheken.

