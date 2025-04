CINEbieb vertoont ‘Clara Sola’ in Bibliotheek Eibergen

EIBERGEN – Op woensdagavond 16 april draait de film Clara Sola in de Bibliotheek Eibergen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje. Reserveren kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Een bijzondere filmervaring

Clara Sola vertelt het verhaal van de 40-jarige Clara, die zwakbegaafd is en onder het strenge toezicht van haar religieuze moeder leeft in de jungle van Costa Rica. Haar wereld is letterlijk begrensd door een cirkel van paarse linten rond het huis. Maar als haar jonge nichtje een vriendje krijgt, ontwaakt er iets in Clara wat haar over deze grenzen heen doet stappen. De film is een krachtig en poëtisch debuut van regisseur Nathalie Álvarez Mesén, waarin aardse realiteit en magisch realisme samenkomen.

De hoofdrollen worden gespeeld door Daniel Castañeda Rincón, Ana Julia Porras Espinoza en Flor María Vargas Chavez.

Kaarten en kortingen

Toegangskaarten kosten € 6,00 per film, inclusief een drankje. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangen € 1,00 korting. Het volledige filmoverzicht is beschikbaar via www.oostachterhoek.nl/cinebieb en in de deelnemende bibliotheekvestigingen.

