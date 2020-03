HOLTERHOEK – Jong Gelre Eibergen organiseert op 28 en 29 maart de achtste editie van het “Cross en party weekend Holterhoek”. Locatie is net als voorgaande jaren aan de Kranenweg in het buurtschap Holterhoek (Eibergen). Dit nadat we vorig jaar eenmalig een nieuw terrein schuin tegenover ons oude en vertrouwde terrein hadden. Het gehele weekend staat in het teken van cross, spektakel, gezelligheid en muziek. Kortom een weekend vol vermaak voor jong en oud!

Dit jaar is de cross anders ingedeeld als voorgaande jaren. Op zaterdag begint de cross met de openingswedstrijd van de Streekwedstrijden, een competitie van vijf Achterhoekse crossclubs. Rond 11u wordt er plaats gemaakt voor de opstapklasse. Dit is de klasse om kennis te maken met de motorcross. Aansluitend op de streekwedstrijden wordt de verlichting ontstoken en kunnen ‘s avonds de MX50 brommercross en de 1tegen1 Knock-Out verreden worden. Deze crossers gaan onder kunstlicht de strijd met elkaar aan.

Ook dit jaar is ons partyschema wat aangepast. We hebben niet één maar zelfs twee bands die in dit weekend voor de muzikale ondersteuning gaan zorgen. Op Zaterdagavond 28 maart staan “de Boetners” op de bühne. Deze Achterhoekse boerenrockband timmert de laatste jaren goed aan de weg! Naast eigen werk is hun repertoire rijkelijk aangevuld met werk van o.a. Normaal en Jovink & de Voederbietels. Dus dat wordt knappen met de pens vol power & ‘n goeie zin! Vorig jaar stonden ze voor 20.000 man publiek tijdens het voorprogramma van Normaal op Hemelvaartsdag. Dit doen ze nu dus ‘dunnetjes’ over. Weas d’r bi-j want ‘t geet hier spoken!

Zondags zullen de 50cc minimotoren de wedstrijden van de Twentecup inluiden. Waarna het dag-vullende programma van de Twentecup verreden wordt. Tijdens dit programma is natuurlijk ook aan de kinderen gedacht. Er zijn verschillende activiteiten voor jong en oud zoals kinderquads, springkussens en ze kunnen ook geschminkt worden.

Afsluitend op de zondagmiddag zetten we de Klok op Rock met een optreden van: “Old Ni-js”! Deze middag is jong- en oudvriendelijk! (Oud) leden van Normaal en Boh Foi Toch die zelfgeschreven klassiekers spelen wat bekend is bij wel 4 generaties. Een gezellige afsluiter van het weekend!

Wilt u deelnemen aan de cross of meer informatie van ons evenement, kijk dan op: www.cpwh.nl.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen van dit jonge cross en party weekend bestuur, volg ons dan via https://www.facebook.com/BrommerMotorcrossHolterhoek/