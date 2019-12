Eerste editie van Nightride Eibergen smaakt naar meer

Gepubliceerd op 15 december 2019 om 19:24

In donker met ATB door de bossen

EIBERGEN – Het was vorig jaar vooral een experiment. Om te kijken of het zou aanslaan: de Nightride Eibergen. Met de mountainbike door de donkere bossen van de Achterhoek. Maar het bleek een dusdanig succes dat de wielervereniging De Stofwolk en de mountainbikeclub Eibergen vrijdag 27 december met een vervolg komen.

Het is een relatief nieuwe rage in atb-land: de nightride. Met je mountainbike door de bossen, maar dan in het pikkedonker. “Extra goed opletten dus”, zegt Arjan Ribbers, een van de initiatiefnemers. “Maar dat maakt het juist zo avontuurlijk.”

Het was vorig jaar voor het eerst dat beide wielerclubs gezamenlijk een evenement op touw zetten. “Maar die samenwerking smaakte naar meer. Vooral omdat er meteen maar liefst 350 deelnemers aan de start verschenen. Vandaar nu dus deze tweede editie van de Nightride Eibergen”, aldus Ribbers.

De nightride is een fenomeen dat nog maar net enkele jaren oud is. Met als grote uitdaging om in het donker de juiste weg door het bos zien te vinden. “Het spreekt voor zich dat een goede uitrusting een voorwaarde is. Goede verlichting en ook reserveverlichting is geen overbodige luxe.”

De clubs hebben een 22 kilometer lang traject door de bossen rond Eibergen uitgestippeld. Waarbij ook een aantal lokale ondernemers met een bezoekje wordt vereerd. “In dit geval houdt dat in dat we bijvoorbeeld met onze mountainbikes soms dwars door een bedrijfspand rijden. Extra lastig. Want je rijdt vanuit het donker een fel verlichte hal binnen om daarna weer in het donker verder te gaan.”

Het startschot valt vanaf het clubparcours van De Stofwolk op sportpark De Bijenkamp aan de Rietmolenseweg. Er zijn twee trajecten uitgestippeld: 25 en 33 kilometer.

Inschrijven kan tussen 18.30 en 20.00 uur. “En tot 20.00 uur kunnen deelnemers nog beginnen aan een tweede ronde. Aan de finish ligt een versnapering klaar om weer op krachten te komen”, aldus Ribbers.

De kosten bedragen 9 euro, voor NTFU-leden 7 euro.