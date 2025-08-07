Eibergen viert boerenleven tijdens derde Boeren/streekdag op 9 augustus

EIBERGEN – Op zaterdag 9 augustus verandert het centrum van Eibergen in een levendige buitenfair waar het boerenleven en streekcultuur centraal staan. Tussen 11.00 en 16.00 uur is er voor bezoekers van alle leeftijden volop te beleven tijdens de inmiddels derde editie van de Boeren/streekdag.

Ambacht en nostalgie in het straatbeeld

Kramen met streekproducten, handwerk, tuinartikelen en dieren vullen het centrum. Oude ambachten worden gedemonstreerd, zoals spinnen en tingieten, en nostalgische oldtimer trekkers geven de dag een historisch tintje.

Proeven van de streek

Van ambachtelijk gerookte zalm op een vers broodje tot boerenijs van melk van eigen koeien: wie van streeklekkernijen houdt, komt niets tekort. Ook zijn er friet, suikerspinnen en andere smakelijke versnaperingen verkrijgbaar.

Live muziek en dans

De sfeer wordt versterkt door optredens van harmonica groep De Trekkenbuuls uit Hengelo (Gld), het zangduo Tussen Tranen en Toverballen en dansgroep De Spöllers en Daansers ‘de Krekkel’ uit Enschede. Laat je verrassen door een mix van smartlappen, luisterliedjes en folkloristische dansen op verschillende plekken in het centrum.

Roofvogels in actie

Op het parkeerterrein achter de Kruidvat vinden indrukwekkende roofvogeldemonstraties plaats, om 11.30 en 14.00 uur. Buiten deze tijden kunnen bezoekers de vogels van dichtbij bewonderen in ’t Hagen. De valkeniers van Valkenvlucht geven uitleg en beantwoorden vragen.

Kinderplezier gegarandeerd

Voor jonge bezoekers zijn er gratis activiteiten, waaronder een boeren-springkussen, oud-Hollandse spelletjes, het melken van een koe of geit, en het knutselen van een boerenstreektegel. Ook mogen kinderen samen met De Kookmuts een lekkernij maken.

Inzet voor het goede doel

Stichting Rijden voor Geluk is aanwezig met motoren en trikes om aandacht te vragen voor hun werk voor de wensambulance. Mascottes Mickey en Minnie Mouse maken het extra feestelijk; kinderen kunnen met hen op de foto in een trike. Donaties zijn welkom.

Kom beleven, proeven en genieten

Met een breed aanbod van activiteiten, muziek, streekproducten en kindervertier belooft de Boeren/streekdag opnieuw een gezellige dag te worden in hartje Eibergen. De toegang is gratis.

