Eibergse sieraden blijken muziekinstrumenten

EIBERGEN – Opnieuw heeft een expert zich gemeld die een andere verklaring heeft voor de in het voorjaar ontdekte bronzen sieraden in Eibergen. Dhr. Adriaan Watersloot, een historisch musicus, nam deze week contact op met Achterhoek Nieuws, nadat hij het artikel over professor Henk Rekken had gelezen. Watersloot is het totaal oneens met de theorie dat het om sieraden gaat.

“Hoe komen die professor en dat museum erbij dat dit sieraden zijn? Dat is het absoluut niet,” zegt Watersloot verontwaardigd. “Deze bronzen onderdelen behoren tot de harpelina, een voorloper van de huidige harp. De harpelina werd in de bronstijd gebruikt om klanken voort te brengen, waarmee men het weer voorspelde. Speelde je een lage toon, dan was onweer op komst. Een hoge toon betekende dat de zon snel zou doorbreken.” Watersloot vond zelfs een afbeelding van het instrument in het uitgebreide archief van de Historische Kring Eibergen.

De heer Watersloot zal op donderdag 31 oktober van 10.00-12.00 uur aanwezig zijn tijdens het evenement H@ck de geschiedenis in de Bibliotheek Eibergen, tijdens de bijeenkomst ‘Echt of nep’. Dit evenement is speciaal bedoeld voor kinderen (van 8-14 jaar), hun ouders en andere geïnteresseerden. Deelname is gratis, maar aanmelden is gewenst en kan in de bibliotheek of via www.oostachterhoek.nl/nepnieuws.

