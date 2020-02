Eiberrun in Eibergen

EIBERGEN – Op 24 mei 2020 zal de Eiberrun voor de 22e keer plaats vinden als wedstrijd en recreatieve dorpsloop. De volwassenen kunnen, zoals in 2019, individueel inschrijven voor de 6 en 12 km. en de jeugd voor de 0,6 en 1,2 km. Voor de oudere jeugd zal een afstand van ongeveer 2,5 km worden toegevoegd. De bedrijvenrun wordt ook dit jaar weer gelopen over afstanden van 6 en 12 km. De organisatie streeft er naar om het aantal teams uit te breiden van 18 in 2019 naar 25 tot 30 teams in 2020.

Ook kunnen de G-atleten weer meelopen. De loop voor de G-atleten zal nog nader uitgewerkt worden door de organisatie. Voorafgaand aan de Eiberrun zal er weer een Kidsclinic georganiseerd worden.

De inschrijving zal vanaf uiterlijk 1 maart a.s. opengesteld worden en kunt u op de website www.eiberrun.nl nadere informatie vinden

Bert Vogel zal ook dit jaar weer de Eiberrun clinic houden, met als einddoel het lopen van de Eiberrun. De clinic duurt 10 weken. Nadere informatie kunt u vinden op zijn website www.bertvogel4running.nl