Extra concerten Suzan & Freek en Stones vs The Beatles

EIBERGEN – Er zijn extra kaarten beschikbaar voor de verplaatste en opgeknipte concerten van Stones vs The Beatles (11 september) en Suzan & Freek (17 en 18 september). De online verkoop is inmiddels gestart.

Het betreft bij Stones vs The Beatles tickets voor de concerten die om 19:00 en 21:15 uur beginnen. De poort gaat 30 minuten voor aanvang open. Suzan & Freek geven vrijdag 17 september twee optredens èn zaterdag 18 september twee concerten. Ook hier beginnen de optredens om 19:00 en 21:15 uur en gaat de poort 30 minuten voor aanvang open. Vanwege de coronaregels moesten de concerten worden verplaatst en opgeknipt.

Alle bezoekers krijgen een zitplaats. Het openluchttheater plaatst extra stoelen op het pleintje tussen tribunes en podium. Er zijn uitsluitend ongenummerde zitplaatsen en de capaciteit is 900 bezoekers per concert. Er is voldoende plek om iedereen een zitplaats te garanderen.

Het openluchttheater hanteert bij binnenkomst de CoronaCheck-app. Bezoekers dienen een vaccinatiebewijs, geldig testbewijs of herstelbewijs te hebben. Hoe dit werkt staat op testenvoortoegang.nl. Geeft de corona-check een groene V aan, dan mag de bezoeker doorlopen. Bezoekers kunnen ook eerder een geldige sneltest hebben gedaan. Ook dan geeft de uitslag op de CoronaCheck-app een groene V. Voor kinderen tot en met 12 jaar is er geen testbewijs nodig.

Voor alle info en tickets: www.openluchttheatereibergen.nl