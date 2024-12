Films ‘Oppenheimer’ en ‘Perfect Days’ te zien bij CINEbieb in Neede en Eibergen

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

NEEDE / EIBERGEN – In januari vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Neede en Eibergen twee indrukwekkende films. Op donderdag 2 januari draait de film Oppenheimer in Neede, gevolgd door Perfect Days op woensdag 15 januari in Eibergen. Na afloop van beide films is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten. Reserveren kan via: www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Oppenheimer

De film Oppenheimer wordt vertoond op donderdagavond 2 januari om 19.30 uur in Neede. Deze indrukwekkende biopic vertelt het verhaal van J. Robert Oppenheimer, de ‘vader van de atoombom’. De film volgt Oppenheimer van zijn studententijd in Engeland in de jaren twintig, waar hij kennismaakte met Bohr en de kwantummechanica, tot de geheime verhoren in de jaren vijftig, toen hij verdacht werd van communistische sympathieën.

Het zwaartepunt van de film ligt op de ontwikkeling, bouw en het testen van de atoombom in Los Alamos, New Mexico. Onder regie van Christopher Nolan (Inception, Interstellar, Dunkirk) biedt de film niet alleen een visueel spektakel – met cinematografie van de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema – maar ook een intieme kijk in het gekwelde brein van Oppenheimer. De film, winnaar van zeven Oscars waaronder die voor beste film en beste cinematografie, toont hoe deze uitvinding de wereld voorgoed veranderde.

Perfect Days

Perfect Days wordt vertoond op woensdagavond 15 januari om 19.30 uur in Eibergen. Deze ontroerende film vertelt het verhaal van Hirayama, een zwijgzame man van middelbare leeftijd die in Tokio openbare toiletten schoonmaakt. Zijn leven lijkt monotoon; hij heeft geen vrienden en wordt nauwelijks opgemerkt door zijn omgeving. Toch lijkt Hirayama niet ongelukkig, omdat hij schoonheid vindt in de kleinste dingen, zoals zonlicht dat door bladeren valt, wat hij dagelijks fotografeert.

Met Perfect Days levert Wim Wenders zijn beste film in jaren af. De tedere en ontroerende vertelling wordt gedragen door Kôji Yakusho, die voor zijn rol werd bekroond met de prijs voor beste acteur op het Filmfestival van Cannes.

Praktische informatie

Toegangsprijs: € 6,00 per film, inclusief een drankje na afloop. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangen € 1,00 korting.

€ 6,00 per film, inclusief een drankje na afloop. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangen € 1,00 korting. Reserveren: Via www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Filmprogramma: Het volledige programma is te vinden op de website of op boekenleggers in de deelnemende bibliotheekvestigingen.

Dit is de website van deze week ScherpinBeeld is sinds 2013 een stichting en heeft sinds 2006 meer dan 9.000 foto’s en video’s uit Groenlo gearchiveerd, die samen ruim 7 miljoen keer zijn bekeken. Bezoekers kunnen reacties en aanvullende informatie bij beeldmateriaal plaatsen, zolang deze respectvol zijn. Heb jij een website die je wilt laten uitlichten als ‘Website van de Week’ op Streekgids? Stuur een e-mail naar redactie@streekgids.nl en misschien staat jouw website binnenkort in de schijnwerpers!

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.