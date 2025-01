Gipsy-gitarist Jimmy Rosenberg opnieuw bij Jazz Eibergen

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

EIBERGEN – Op donderdag 6 februari treedt de beroemde gipsy-gitarist Jimmy Rosenberg op in De Oude Mattheüskerk tijdens een concert van Jazz Eibergen. Rosenberg wordt gezien als een van de grootheden binnen de Europese gipsyjazz. Zijn indrukwekkende carrière bracht hem naar wereldpodia zoals Carnegie Hall in New York en Milaan.

Het is niet de eerste keer dat Rosenberg bij Jazz Eibergen speelt. Vorig seizoen was zijn concert volledig uitverkocht, waardoor veel fans teleurgesteld achterbleven. “Normaal programmeren wij geen artiest twee keer achter elkaar, maar vanwege de grote vraag hebben we besloten Rosenberg opnieuw uit te nodigen,” vertelt programmeur Raph Schouten. Dit keer wordt hij op slaggitaar begeleid door zijn vader, Macky Rozenberg.

Een leven vol muziek

Jimmy Rosenberg, geboren in 1980, begon op zijn zevende al met gitaarspelen. In 1995 bracht hij zijn eerste album uit, en in 2000 maakte hij zijn debuut in The Carnegie Hall. Zijn turbulente leven werd in 2007 vastgelegd in een aangrijpende film.

Praktische informatie

Aanvang concert : 20.30 uur

: 20.30 uur Locatie : De Oude Mattheüskerk, Eibergen

: De Oude Mattheüskerk, Eibergen Tickets: €19,50, te bestellen via www.jazzeibergen.nl

Jazzhap volgeboekt

Voorafgaand aan het concert konden maximaal 40 bezoekers genieten van een speciale jazzhap-arrangement (€39 per persoon). Dit arrangement is inmiddels volledig volgeboekt.

Meer informatie en tickets zijn beschikbaar op www.jazzeibergen.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.