Gratis kindervoorstelling als afsluiting Wiesneus streektaallessen

EIBERGEN – Uniek en eenmalig, dat zijn de twee voorstellingen van Peter en de Wolf die op zondag 25 september in Voorst en op zondag 9 oktober in Eibergen worden gegeven. Het verhaal bij het klassieke muziekstuk wordt namelijk in Achterhoekse streektaal verteld. De voorstellingen zijn een cadeautje van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voor alle Achterhoekse schoolkinderen die plezier of interesse hebben in plat praoten en vormt de afsluiting van Wiesneus 2022.

‘Baoven in de boom zatten de katte en de vogel, en onder an de stam zat den wolf. De katte en de vogel hoppen allebeide dat d’r een klein wondertjen gebeuren zol…’ Zomaar een fragmentje uit Peter en de Wolf, het superspannende muziekstuk dat speciaal als afsluiting van de Wiesneus-streektaallessen op basisscholen, in het Achterhoeks is omgezet. In het muzieksprookje worden alle dieren en mensen gespeeld door een instrument. Zo kan je precies herkennen wanneer welk personage in het verhaal voorkomt. Het spreekt voor zich dat er bij de wolf best dreigende muziek hoort, maar gelukkig is Peter het dier uiteindelijk wel te slim af!

Muziek verbindt

Het verhaal wordt voorgelezen door oud-onderwijzer Henk Muileman. Hij was altijd veel bezig met dialectliedjes in de klas. “Muziek werkt verbindend en neemt bij kinderen vaak de drempel weg om streektaal te gebruiken”, zegt hij daarover. De muziek wordt gespeeld door het speciaal voor deze voorstelling samengestelde Berkellands muziekensemble, onder leiding van ervaren muzikant en dirigent Ira Wunnekink. Dit project is mogelijk gemaakt door de samenwerking met Culturije Berkelland en Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek.

Basisschoolkinderen (of je nu wel of niet een Wiesneus-les hebt gehad), vaders, moeders, verzorgers, opa’s, oma’s kunnen genieten van dit mooie gratis muzieksprookje, en wel op:

Zondag 25 september: 14.00 uur – Openluchttheater Engbergen, Bosweg 5, 7083 AB Voorst

Zondag 9 oktober: 14.00 uur – Theater ’t Spieker, Kerkstraat 30, 7151 BW Eibergen

Meer informatie: www.ecal.nu/peterendewolf. In Openluchttheater Engbergen kan iedereen zo naar binnen, voor Theater ’t Spieker kan je plaatsen reserveren via de website.

