Hack je kerstverlichting in BIEBlab

RUURLO / EIBERGEN – Op woensdag 4 december in Bibliotheek Ruurlo en woensdag 11 december in Bibliotheek Eibergen kun je om 15.00 uur leren hoe je kerstverlichting programmeert met de Micro:bit. Dit unieke programma van BIEBlab is speciaal voor kinderen uit groep 5 t/m 8 en kost slechts €2,50. Aanmelden kan via de website of in een van de bibliotheken.

Programmeer je eigen kerstverlichting

Met de Micro:bit maak je je kerstlampjes interactief. Laat ze knipperen op de maat van een liedje of reageren op geluid – jij bepaalt! Onder begeleiding leren kinderen de basisprincipes van programmeren en geven ze hun kerstverlichting een persoonlijke touch.

Wat is BIEBlab?

BIEBlab is een maandelijkse activiteit in vijf vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. In Ruurlo, Lichtenvoorde en Winterswijk vindt het twee keer per maand plaats, in Eibergen en Borculo één keer per maand. Het programma wordt afwisselend verzorgd door de bibliotheek zelf en Culturije.

Praktische informatie

Data : Woensdag 4 december, 15.00 uur – Bibliotheek Ruurlo Woensdag 11 december, 15.00 uur – Bibliotheek Eibergen

: Kosten : €2,50 per kind

: €2,50 per kind Aanmelden: Via www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de bibliotheek.

