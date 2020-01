Hugo Borst te gast in Eibergen

EIBERGEN – Donderdagavond 12 maart a.s. is, op uitnodiging van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, schrijver en journalist Hugo Borst te gast in de Eibergse Bibliotheek. Aanvang van de schrijversavond: 20.00 uur. De Bibliotheek is geopend vanaf 19.30 uur. Kaarten voor deze avond zijn te koop via de website www.oostachterhoek.nl. Leden van de Bibliotheek betalen € 7,50, niet leden € 10,00.

Voetbal

Sportjournalist, mediapersoonlijkheid en auteur Hugo Borst (1962) startte zijn schrijfcarrière met het boek De Coolsingel bleef leeg, een boek waarin hij een seizoen lang voetbalclub Feyenoord volgde. Het boek verscheen eerst als special van het tijdschrift Hard Gras en groeide uit tot een sportklassieker.

Het werk van Borst is doorspekt met voetbal: niet alleen zijn gepubliceerde boeken gaan erover, maar Borst schuift ook regelmatig aan bij programma’s als Studio Sport en tijdens speciale uitzendingen rond het EK of WK voetbal.

Zijn haat-liefde verhouding met Louis van Gaal mondde uit in het boek O, Louis, waarin hijzelf en diverse prominenten hun mening geven over de voetbaltrainer.

‘Ma’ en ‘Ach, moedertje’

In 2015 verscheen de bundel Ma, een verzameling van columns die hij maakte voor het Algemeen Dagblad over het leven van zijn dementerende moeder en zijn persoonlijke rol als haar mantelzorger. Er werden meer dan 100.000 exemplaren van het boek verkocht. De omstandigheden in het verpleeghuis zorgden ervoor dat Borst zich met een brief aan staatssecretaris Van Rijn mengde in de discussie over de organisatie van zorginstellingen.

Twee jaar later volgde Ach, moedertje, het tweede boek over zijn moeder. Het boek is een intiem, geestig maar ook spannend verslag vanuit het verpleeghuis.

Signeren

Hugo Borst zal tijdens de lezing natuurlijk ook vragen van aanwezigen beantwoorden. Daarnaast signeert hij zijn boeken. Boekhandel Gellekink uit Eibergen is aanwezig met titels van de schrijver.